Вернидуб рискует потерять лидера из-за серьезных финансовых проблем Шахтера С

Шахтер Солигорск может попрощаться с лидером команды Виталием Лисаковичем из-за финансовых трудностей.

"Деньги за Лисаковича могут понадобиться уже во второй части чемпионата. В Солигорске возможном сокращении финансирования футбольного клуба", – утверждает журналист телеканала Беларусь 5 Павел Капуцкий.

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"Много ли факторов существует для подобных мер? Они всегда есть. Тем более в этом году, когда очень много факторов, которые на это могут повлиять. И от еврокубков тоже будет многое зависеть. Даты вроде как и определенные, но непонятно с теми же выплатами, и на каком уровне они будут, сколько раундов команда пройдет. Факторов много", – приводит слова директора Шахтера Андрея Леончика Tribuna.

Отметим, что Виталий Лисакович является лидером Шахтера Солигорск, который тренирует Юрий Вернидуб. В активе форварда 14 матчей и 7 забитых мячей в матчах чемпионата Беларуси. Добавим, что подопечные украинского специалиста занимают второе место с 27 очками, первый БАТЭ имеет 30 пунктов.

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