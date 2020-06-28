"В дублі Динамо зарплата гравця була 200 доларів, а Зоря йому платила 3 тисячі": Вернидуб – про свою позицію щодо оренд

Головний тренер Шахтаря С Юрій Вернидуб пояснив, чому його клуб не дозволив грати проти себе орендованому в Мінськ Володимиру Хващинському.

"Я дуже сильно боровся з цим в Україні. Тому що у мене було достатньо футболістів з Шахтаря і Динамо, але їм не дозволяли грати. Втім, якби Вова Хващинський отримував повну зарплату в Мінську, тоді нехай би і грав проти нас. Які питання? А коли якісь домовленості вже складені, то чому він повинен грати?

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Мотивація є, коли гравець приходив з дубля київського Динамо, де у нього зарплата була 200 доларів, а Зоря йому платила 3 тисячі доларів, а Київ – нічого. І вони ще не дозволяли грати. Ось це нерозумно і безглуздо. А коли клуб повністю вкладає гроші і виплачує сам, то це дві великі різниці. Ось якщо ви сьогодні у мене гроші отримуєте, то будете проти мене грати? Я думаю, що це неправильно. А було б по-іншому, я тільки за", – цитує Вернидуба Прессбол.

Нагадаємо, український фахівець очолив солігорський Шахтар в кінці минулого року, наразі "гірники" посідають другу сходинку чемпіонату Білорусі.

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