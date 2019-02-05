Вернидуб: Не буду судить Сватка и Гордиенко – они сами сделали свой выбор

Главный тренер Зари Юрий Вернидуб прокомментировал ситуацию с Александром Сватком и Артемом Гордиенко.

"Потеряли Сватка и Гордиенко, которые тренируются с дублем. К сожалению, никак не смог повлиять, хотя много беседовал с ними перед сбором.

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Понимаю, что если они выбрали такой путь, то у меня нет уверенности, что они и дальше бы так отдавались на поле. Мне, как тренеру, проще найти им замену в лице молодежи. Но это жизнь, не они первые, не они последние в такой ситуации.

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Я со своей стороны долго с ними разговаривал. Хотел, как лучше. Не буду их судить – они сами сделали свой выбор и это их право. Каждый выбирает свой путь сам и я могу их в этом только поддержать", – цитирует Вернидуба "Команда №1".