Вернидуб назвав гравця Зорі, який найбільше прогресує

Головний тренер Зорі Юрій Вернидуб виділив одного із своїх підопічних за підсумками 2018 року.

"Гравець, прогресом якого я найбільше задоволений? Тут однозначно Саша Караваєв. Він став основним гравцем національної збірної. В останній грі йому навіть була передана капітанська пов'язка. Коли Коноплянка йшов з поля, одним із старожилів збірної на полі залишався якраз Караваєв.

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Сашко повернувся до нас після Фенербахче в непростій формі. Було важко. Я бачив, що психологічно йому було вкрай непросто. Але, знаючи його характер, я вірив, що він швидко влиється в колектив, що і сталося. Він уже, як я читав, провів 150-й матч у футболці Зорі", – цитує Вернидуба офіційний сайт клубу.

В поточному сезоні УПЛ Караваєв провів 17 матчів, в яких відзначився 5-ма голами та 3-ма асистами.

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