Караваєв: Зоря в останніх 6 турах набрала 78% очок, а це чемпіонський графік

Хавбек Зорі Олександр Караваєв розповів про боротьбу за першу шістку та про задачі команди у чемпіонаті.

"Зараз багато хто хоче не тільки потрапити до першої шістки, але і реально боротися за місце в єврокубках. Таке суперництво завжди непередбачуване.

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Ми вже заробляли бронзові медалі, і це невимовні почуття. Тому хотілося б ще комплект в колекцію. Хоча, звичайно, наздогнати Олександрію буде непросто. Але поки так далеко заглядати не варто. Ми вже говорили, яка зараз заруба за місце в першій шістці, тому для початку потрібно вирішити цю задачу.

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Зоря нестабільно провела першу частину сезону? Ми виявилися припертими до стінки. Проте команді вдалося на мажорній ноті завершити осінню частину чемпіонату, оскільки Зоря в останніх шести турах набрала 78% очок, а це чемпіонський графік", – цитує Караваєва "Команда №1".