Вернидуб: Я був готовий покинути Зорю, я не звик чекати на звільнення

Головний тренер Зорі Юрій Вернидуб відверто розповів, про складний період після невиходу команди в груповий етап Ліги Європи.

"Я в Зорі відпрацював дев'ять років і відчуваю себе досить щасливою людиною. Я щиро вдячний керівникам клубу за довіру і терпіння. Вважаю, що те, про що я мрію, до кінця з Зорею ще не виконав.

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Я не лукавив і готовий був піти після невиходу в груповий етап Ліги Європи. Не в моїх правилах чекати, поки тебе виставлять за двері. Я розумів, що завдання виходу в групу, яку я обіцяв виконати президенту, я не виконав. Після цього ми поспілкувалися, і я вирішив залишитися. Життя покаже, правильне це рішення було чи ні.

У мене ще півтора роки контракту із Зорею. Якщо щось трапиться, перешкоджати я не буду. Я нормальна людина і все розумію. Потиснемо руки один одному і розійдемося без образ. У будь-якого тренера настає час змін", – цитує Вернидуба офіційний сайт Зорі.

Після 18-ти турів чемпіонату України Зоря посідає 4-ту сходинку турнірної таблиці, маючи в активі 28 очок.

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