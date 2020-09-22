Юрій Вернидуб розповів про своє дозвілля після відходу з солігорського Шахтаря.

"Чим зараз займаюсь? Все нормально. З'їздили з дружиною на відпочинок до Туреччини, на тиждень. Все добре.

Вернидуб: Зоря була ближчою до перемоги, ніж Шахтар

Моя присутність на матчі Зоря – Шахтар? Я пішов подивитися на свою улюблену команду. Плюс, за Зорю грає мій син. Отримав масу задоволення. Навіть після того, як я пішов із Зорі, часто приходив на матчі, коли у мене була можливість і час.

Пропозиції щодо роботи? Зараз отримую дзвінки. Можливо, дуже скоро знову повернусь до роботи", – цитує Вернидуба Sport.ua.

Нагадаємо, наприкінці літа український фахівець оголосив про припинення співпраці з солігорським Шахтарем, білоруська команда на той час лідирувала у місцевому чемпіонаті.

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