"Чем сейчас занимаюсь? Все нормально. Съездили с женой на отдых в Турцию, на неделю. Все хорошо.

Вернидуб: Заря была ближе к победе, чем Шахтер

Мое присутствие на матче Заря – Шахтер? Я пошел посмотреть на свою любимую команду. Плюс, за Зарю играет мой сын. Получил массу удовольствия. Даже после того, как я ушел из Зари, часто приходил на матчи, когда у меня была возможность и время.

Предложения о работе? Сейчас получаю звонки. Возможно, очень скоро снова вернусь к работе", – цитирует Вернидуба Sport.ua.

Напомним, в конце лета украинский специалист объявил о прекращении сотрудничества с солигорским Шахтером, белорусская команда в то время лидировала в местном чемпионате.

Вернидуб на паузі: заміна для Кононова, повернення в УПЛ чи виклик у Європу – яку команду обере тренер?