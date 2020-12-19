"Уже столько времени прошло, а оно так и осталось, до сих пор читаю комментарии. Они сами виноваты, за живое задели. Я защищал не себя, а клуб.

Вернидуб оценил шансы Динамо и Шахтера в 1/16 финала Лиги Европы

Когда писали, что Заря пробивает аномальное число пенальти, я просмотрел все 11-метровые удары (их было 11) и нигде не увидел несправедливо назначенного. Не могут люди говорить, что их коты лучше играют в футбол. Разве можно делать такие сравнения?" – сказал Вернидуб в интервью SportArenaTV.

Напомним, в мае 2018-го тогдашний наставник Зари сравнил Шахтер и Геббельса заявив, что "во время войны у Адольфа Гитлера рупором производства был Йозеф Геббельс, а каналы "Футбол 1/2" являются рупорами Шахтера, поскольку для них только "горняки" лучшие и святые" и отказался от общения с вышеупомянутым телетранслятором.

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