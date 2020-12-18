Чорна перлина Кварцяного і кримінальні зв’язки Мілевського: призовий кросворд від головного редактора
Шостий тур інтелектуальної Ліги чемпіонів на "Футбол 24"!
Розтинаючи холодну грудневу мряку, випередивши кортеж святого Миколая, свіжоспечений кросворд поспішає під вашу подушку. Ми не бачилися цілих три тижні, тож добряче скучили за вами, друзі. Сподіваюся, ці почуття – взаємні. А ось які враження окремих конкурсантів від головоломки у 5-му турі.
Олег Валах: У кожному кросворді завжди було якесь одне слово, котре давалось знайти складніше за інших. У цьому турі таким словом став хорватський клуб із портового міста. Ох, знали б ви, як мене вимучила та абревіатура!
Василь Рошинець: Трохи більше часу, ніж зазвичай, затратив на розгадування цього зовні простого, але водночас і складного кросворду. Найбільше часу витратив, щоб з’ясувати героя вересневого інтерв’ю на сайті "Футбол 24", оскільки у вересні були опубліковані інтерв’ю і з Мессі, і з Ігорем Бєлановим, і з Омаром Асадом. Саме син останнього – Яміль Асад, 1994 р.н., і грає в "ДС Юнайтед" в МЛС. Хитромудре, як на мене, було питання про Кевіна де Брюйне (КДБ), і про команду "синів Бога", про яку спершу подумав, що це грецький "Аріс", але потім все-таки знайшов правильну відповідь, що це "Аякс", гравців якого і називають "Божі сини".
Максим Шемчук: Більш-менш вийшов звичний кросворд. Якби не постійна уже рубрика – футболісти збірної США 1950-го, взагалі було б легко. А так верхня частина пішла легко після гугління його прізвища. Ну і вписав Барі, і довго думав, чому не сходиться, поки не підставив нарешті Таун :)
Віталій Максимчук: Якось усе пішло легко. Двобуквені відповіді склалися самі. Дуже прекрасно щоразу дізнаватися щось нове й нове в царині футболу. Дякую за таку можливість!
Правильні відповіді на кросворд №18 "Літак, на якому ледь не розбився Шахтар, тафгай Карпат і костолом зі США".
Горизонтально: 1. Коломбо. 8. Шавло. 10. АС. 12. Чес. 13. Лі. 14. Мак. 16. Мел. 17. Кожанов. 20. Таун. 23. Аякс. 25. Ут. 26. ОФІ. 27. ДС. 28. Раба. 30. Куба. 33. Заваров. 35. Тун. 36. Шер. 38. АБ. 39. Гіз. 41. АН. 42. Голан. 44. Морелія.
Вертикально: 2. Ош. 3. Лач. 4. Оверат. 5. МЛС. 6. Бо. 7. Лам. 9. Діл. 11. Сак. 13. Лев. 15. Коку. 16. Мойя. 18. Штурм. 19. Іссам. 21. Ата. 22. Ноа. 23. АІК. 24. КДБ. 29. Блан. 31. Урош. 32. Басіле. 33. Зуб. 34. Веа. 35. Тан. 37. РНК. 39. Гор. 40. Зал. 42. Го. 43. Ні.
Сліпий жереб виявився прихильним до Віталія Козьми із Вінничини, який отримає від нас фірмову футболку polo. Просто фантастично грає Юрій З., який і цього разу найшвидше відправив абсолютно правильні відповіді. Лист від нього надійшов 27 листопада о 22:16, і це – чергові 5 балів! Другу швидкість продемонстрував Сергій Ярмола (22:32), але бонусний брелок у нього вже є. Тому втішний приз цього разу поїде в Острог – до Віталія Максимчука (22:52). Просимо двох призерів уточнити, чи не змінилася адреса для отримання трофеїв.
Як ви пам'ятаєте, у нашому конкурсі, на жаль, виникали трабли – коли листи кількох конкурсантів "губилися". Спершу свою правду вдалося довести Максимові Бадіку (який, до речі, чомусь пропустив 5-й тур). Тепер така ж ситуація із Сергієм Зворським і Тарасом Рибизантом. Виявилося, що ці листи автоматично потрапяли у розділ пошти під назвою "Спам", який я не переглядав, тож це повністю моя провина. Але зараз справедливість відновлено, усі недораховані очки – додано.
Турнірна таблиця після 5-ти турів
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Нагадуємо про головні умови ЛЧ, а також поточний призовий фонд – фірмова футболка за перемогу у турі і брелок для автора найшвидше надісланих правильних відповідей.
1. Розгадуєте кросворд.
2. Відповіді надсилаєте на скриньку [email protected] (до 14 січня включно, матимете змогу вдосталь поколядувати ;-))).
3. Результати розіграшу – 15 січня, у п'ятницю, о 21:00.
Поїхали!
Горизонтально: 1. Задиракуватий турок, легенда двох стамбульських грандів, залишив слід в Інтері та Ньюкаслі. 6. Незабутній бомбардир Шальке і збірної Данії. Як його звали? 8. Команда футбольного Цоя. 9. Італійський захисник 1950-60-х, який віддав своє серце лише одному клубу – Ромі. 10. Темношкірий екс-легіонер Дніпра та донецького Металурга. 11. Форвард Емполі у 2000-х. 12. Один із найкращих варягів в історії київського Динамо (ім’я). 14. Ще одне ймення – лідера атак клубу УПЛ. 17. ФК азербайджанців – став чемпіоном і канув у Лету. 20. Стадіон в Івано-Франківську. 21. Древній колізей, який прийняв фінал Кубка Іспанії задовго до громадянської війни. 22. "Кабани" французького футболу. 23. На молодіжному сленгу – жертва масованого тролінгу, як от Дзюба. 24. "Віщі" імена трьох українських форвардів у чемпіонаті Греції. 25. Син кримінального авторитета, кент Мілевського (ім’я). 28. Нормандський клуб із XIX століття. 31. Чорна перлина Кварцяного, віднайдена тренером у середині 2000-х. 33. Мініатюрний хав, вчорашня робоча конячка Мальорки, Атлетіко та Вільяреала. 34. Добротна африканська збірна, яка ще ніколи не виступала на Кубку світу. 35. І Сарагоса, і Бетіс, і навіть Ов’єдо. 36. Оборонець неймовірного СуперДепора. 37. Чинна легенда Барселони, сепаратист. 38. У Шахтар він приїхав із Греміо.
Вертикально: 2. Голкіпер, рівно 100 матчів за збірну янкі. 3. Екс-захисник Атлетіка Більбао. 4. Воротар Металіста часів совка. 5. Бек празької Спарти у 80-х, згодом – головний тренер. 6. Співвітчизник Васіліса Цартаса. 7. Тренер, який карав збірну України розгромною поразкою. 12. Так називають фаната, який прямує на виїзний матч електричкою. 13. Захисник київського Динамо 90-х. 15. Один із найкращих іспанських тренерів на перетині тисячоліть. 16. Титулований латиноамериканський клуб, за яким стирчали автомати наркокартелю. 17. Мабуть, найвідоміший боснієць в історії Баварії (ім’я). 18. Хорватський клуб, переживає не найкращі часи. 19. Пора доби, коли не стало Марадони. 26. Аргентинський клуб, гроза для грандів. 27. Один із найкращих снайперів на ЧС-1962. 29. Нігерійський нападник Ганзи часів Бундесліги. 30. Суворий новачок Ліверпуля у 2001-му. 31. Як звали албанського форварда Зорі? 32. Англійський хавбек у Кальчо першої половини 90-х.
Чтиво "вихідного дня": "Суддя пробігає повз, а я б’ю по ногах. Як біг – так і впав". Він пропустив весілля брата – у цей час забивав за Карпати