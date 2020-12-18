Розтинаючи холодну грудневу мряку, випередивши кортеж святого Миколая, свіжоспечений кросворд поспішає під вашу подушку. Ми не бачилися цілих три тижні, тож добряче скучили за вами, друзі. Сподіваюся, ці почуття – взаємні. А ось які враження окремих конкурсантів від головоломки у 5-му турі.

Олег Валах: У кожному кросворді завжди було якесь одне слово, котре давалось знайти складніше за інших. У цьому турі таким словом став хорватський клуб із портового міста. Ох, знали б ви, як мене вимучила та абревіатура!

Василь Рошинець: Трохи більше часу, ніж зазвичай, затратив на розгадування цього зовні простого, але водночас і складного кросворду. Найбільше часу витратив, щоб з’ясувати героя вересневого інтерв’ю на сайті "Футбол 24", оскільки у вересні були опубліковані інтерв’ю і з Мессі, і з Ігорем Бєлановим, і з Омаром Асадом. Саме син останнього – Яміль Асад, 1994 р.н., і грає в "ДС Юнайтед" в МЛС. Хитромудре, як на мене, було питання про Кевіна де Брюйне (КДБ), і про команду "синів Бога", про яку спершу подумав, що це грецький "Аріс", але потім все-таки знайшов правильну відповідь, що це "Аякс", гравців якого і називають "Божі сини".

Максим Шемчук: Більш-менш вийшов звичний кросворд. Якби не постійна уже рубрика – футболісти збірної США 1950-го, взагалі було б легко. А так верхня частина пішла легко після гугління його прізвища. Ну і вписав Барі, і довго думав, чому не сходиться, поки не підставив нарешті Таун :)

Віталій Максимчук: Якось усе пішло легко. Двобуквені відповіді склалися самі. Дуже прекрасно щоразу дізнаватися щось нове й нове в царині футболу. Дякую за таку можливість!

Правильні відповіді на кросворд №18 "Літак, на якому ледь не розбився Шахтар, тафгай Карпат і костолом зі США".

Горизонтально: 1. Коломбо. 8. Шавло. 10. АС. 12. Чес. 13. Лі. 14. Мак. 16. Мел. 17. Кожанов. 20. Таун. 23. Аякс. 25. Ут. 26. ОФІ. 27. ДС. 28. Раба. 30. Куба. 33. Заваров. 35. Тун. 36. Шер. 38. АБ. 39. Гіз. 41. АН. 42. Голан. 44. Морелія.

Вертикально: 2. Ош. 3. Лач. 4. Оверат. 5. МЛС. 6. Бо. 7. Лам. 9. Діл. 11. Сак. 13. Лев. 15. Коку. 16. Мойя. 18. Штурм. 19. Іссам. 21. Ата. 22. Ноа. 23. АІК. 24. КДБ. 29. Блан. 31. Урош. 32. Басіле. 33. Зуб. 34. Веа. 35. Тан. 37. РНК. 39. Гор. 40. Зал. 42. Го. 43. Ні.

Сліпий жереб виявився прихильним до Віталія Козьми із Вінничини, який отримає від нас фірмову футболку polo. Просто фантастично грає Юрій З., який і цього разу найшвидше відправив абсолютно правильні відповіді. Лист від нього надійшов 27 листопада о 22:16, і це – чергові 5 балів! Другу швидкість продемонстрував Сергій Ярмола (22:32), але бонусний брелок у нього вже є. Тому втішний приз цього разу поїде в Острог – до Віталія Максимчука (22:52). Просимо двох призерів уточнити, чи не змінилася адреса для отримання трофеїв.

Як ви пам'ятаєте, у нашому конкурсі, на жаль, виникали трабли – коли листи кількох конкурсантів "губилися". Спершу свою правду вдалося довести Максимові Бадіку (який, до речі, чомусь пропустив 5-й тур). Тепер така ж ситуація із Сергієм Зворським і Тарасом Рибизантом. Виявилося, що ці листи автоматично потрапяли у розділ пошти під назвою "Спам", який я не переглядав, тож це повністю моя провина. Але зараз справедливість відновлено, усі недораховані очки – додано.

Турнірна таблиця після 5-ти турів

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Нагадуємо про головні умови ЛЧ, а також поточний призовий фонд – фірмова футболка за перемогу у турі і брелок для автора найшвидше надісланих правильних відповідей.

1. Розгадуєте кросворд.

2. Відповіді надсилаєте на скриньку [email protected] (до 14 січня включно, матимете змогу вдосталь поколядувати ;-))).

3. Результати розіграшу – 15 січня, у п'ятницю, о 21:00.

Поїхали!

Горизонтально: 1. Задиракуватий турок, легенда двох стамбульських грандів, залишив слід в Інтері та Ньюкаслі. 6. Незабутній бомбардир Шальке і збірної Данії. Як його звали? 8. Команда футбольного Цоя. 9. Італійський захисник 1950-60-х, який віддав своє серце лише одному клубу – Ромі. 10. Темношкірий екс-легіонер Дніпра та донецького Металурга. 11. Форвард Емполі у 2000-х. 12. Один із найкращих варягів в історії київського Динамо (ім’я). 14. Ще одне ймення – лідера атак клубу УПЛ. 17. ФК азербайджанців – став чемпіоном і канув у Лету. 20. Стадіон в Івано-Франківську. 21. Древній колізей, який прийняв фінал Кубка Іспанії задовго до громадянської війни. 22. "Кабани" французького футболу. 23. На молодіжному сленгу – жертва масованого тролінгу, як от Дзюба. 24. "Віщі" імена трьох українських форвардів у чемпіонаті Греції. 25. Син кримінального авторитета, кент Мілевського (ім’я). 28. Нормандський клуб із XIX століття. 31. Чорна перлина Кварцяного, віднайдена тренером у середині 2000-х. 33. Мініатюрний хав, вчорашня робоча конячка Мальорки, Атлетіко та Вільяреала. 34. Добротна африканська збірна, яка ще ніколи не виступала на Кубку світу. 35. І Сарагоса, і Бетіс, і навіть Ов’єдо. 36. Оборонець неймовірного СуперДепора. 37. Чинна легенда Барселони, сепаратист. 38. У Шахтар він приїхав із Греміо.

Вертикально: 2. Голкіпер, рівно 100 матчів за збірну янкі. 3. Екс-захисник Атлетіка Більбао. 4. Воротар Металіста часів совка. 5. Бек празької Спарти у 80-х, згодом – головний тренер. 6. Співвітчизник Васіліса Цартаса. 7. Тренер, який карав збірну України розгромною поразкою. 12. Так називають фаната, який прямує на виїзний матч електричкою. 13. Захисник київського Динамо 90-х. 15. Один із найкращих іспанських тренерів на перетині тисячоліть. 16. Титулований латиноамериканський клуб, за яким стирчали автомати наркокартелю. 17. Мабуть, найвідоміший боснієць в історії Баварії (ім’я). 18. Хорватський клуб, переживає не найкращі часи. 19. Пора доби, коли не стало Марадони. 26. Аргентинський клуб, гроза для грандів. 27. Один із найкращих снайперів на ЧС-1962. 29. Нігерійський нападник Ганзи часів Бундесліги. 30. Суворий новачок Ліверпуля у 2001-му. 31. Як звали албанського форварда Зорі? 32. Англійський хавбек у Кальчо першої половини 90-х.

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