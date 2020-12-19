"Динамо і Брюгге – це дві однакові команди на даний момент. Шанси 50 на 50. У Брюгге в Лізі чемпіонів досить непроста група була, і вони показували непоганий футбол. Так само, як і Динамо Київ.

Кубок України: результати жеребкування 1/4 фіналу – Динамо та Шахтар дізналися перших суперників

У другій парі перевагу віддам Шахтарю. Думаю, "гірники" пройдуть далі", – сказав Вернидуб у коментарі виданню Sport.ua.

Нагадаємо, поєдинки 1/16 фіналу Ліги Європи пройдуть 18 та 25 лютого. Динамо перший матч проведе вдома, а Шахтар – на виїзді.

Результати жеребкування 1/16 Ліги Європи – Динамо і Шахтар отримали прохідних суперників