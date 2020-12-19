Вернидуб оцінив шанси Динамо та Шахтаря в 1/16 фіналу Ліги Європи
Новоспечений тренер молдавського Шерифа Юрій Вернидуб поділився думками щодо перспектив українських команд у єврокубках.
"Динамо і Брюгге – це дві однакові команди на даний момент. Шанси 50 на 50. У Брюгге в Лізі чемпіонів досить непроста група була, і вони показували непоганий футбол. Так само, як і Динамо Київ.
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У другій парі перевагу віддам Шахтарю. Думаю, "гірники" пройдуть далі", – сказав Вернидуб у коментарі виданню Sport.ua.
Нагадаємо, поєдинки 1/16 фіналу Ліги Європи пройдуть 18 та 25 лютого. Динамо перший матч проведе вдома, а Шахтар – на виїзді.
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