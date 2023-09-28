"Перший тайм непоганий у нашому виконанні, і другий теж. Нам трохи не пощастило, покидаємо Кубок України, але з високо піднятою головою.

Чорноморець прорвався у 1/4 фіналу Кубка України, здобувши вольову перемогу над Кривбасом

Грали проти міцного суперника, який теж перебуває високо у турнірній таблиці. Нічого страшного не сталось. Бажаю Чорноморцю рухатись далі та дістатись фіналу. Багато хто з міцних клубів вилетів на цій стадії, це футбол: і СК Дніпро-1, і Динамо.

Грали тільки на перемогу. Так сталось, що пропустили у доданий час. Сильніші тепер будемо. Щодо гри: у першому таймі, не хочу образити одеситів, назвіть хоч один момент суперника біля наших воріт. А ми ж мали ще моменти, аби забити. Не пощастило", – цитує Вернидуба офіційний сайт криворіжців.

Нагадаємо, Кривбас лише трохи не дотягнув до додаткового часу, пропустивши вирішальний гол на 94-й хвилині матчу.

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