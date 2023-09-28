"Первый тайм неплохой в нашем исполнении, и второй тоже. Нам немного не повезло, покидаем Кубок Украины, но с высоко поднятой головой.

Черноморец прорвался в 1/4 финала Кубка Украины, одержав волевую победу над Кривбассом

Играли против крепкого соперника, который тоже находится высоко в турнирной таблице. Ничего страшного не произошло. Желаю Черноморцу двигаться дальше и добраться до финала. Многие из крепких клубов вылетели на этой стадии, это футбол: и СК Днепр-1, и Динамо.

Играли только на победу. Так случилось, что пропустили в добавленное время. Сильнее теперь будем. По игре: в первом тайме, не хочу обидеть одесситов, назовите хоть один момент соперника у наших ворот. А мы же имели еще моменты, чтобы забить. Не повезло", – цитирует Вернидуба официальный сайт криворожан.

Напомним, Кривбасс лишь немного не дотянул до дополнительного времени, пропустив решающий гол на 94-й минуте матча.

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