"Новий контракт означає, що ми рухаємось далі. 2021 рік був вдалим роком. Хотілося б продовжувати так само. Команда довела, що здатна багато на що. Хочеться довести собі, що можемо досягти ще кращих результатів.

Вернидуб офіційно продовжив контракт з Шерифом

Повірте, ми зробимо все, щоб у наступному році пробитися знову до групової стадії єврокубків", – цитує Вернидуба офіційний сайт клубу.

За рік роботи біля керма молдовського клубу українець вивів команду у груповий етап Ліги чемпіонів, де сенсаційно посів третю сходинку, залишивши донецький Шахтар без євровесни.

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