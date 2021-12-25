Вернидуб – про новий контракт з Шерифом: "2021-й був вдалим роком"
Український тренер Шерифа Юрій Вернидуб має амбітні плани з молдовським клубом.
"Новий контракт означає, що ми рухаємось далі. 2021 рік був вдалим роком. Хотілося б продовжувати так само. Команда довела, що здатна багато на що. Хочеться довести собі, що можемо досягти ще кращих результатів.
Вернидуб офіційно продовжив контракт з Шерифом
Повірте, ми зробимо все, щоб у наступному році пробитися знову до групової стадії єврокубків", – цитує Вернидуба офіційний сайт клубу.
За рік роботи біля керма молдовського клубу українець вивів команду у груповий етап Ліги чемпіонів, де сенсаційно посів третю сходинку, залишивши донецький Шахтар без євровесни.
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