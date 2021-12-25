У украинского тренера Шерифа Юрия Вернидуба есть амбициозные планы с молдавским клубом.

"Новый контракт означает, что мы двигаемся дальше. 2021 год был удачным годом. Хотелось бы продолжать так же. Команда доказала, что способна на многое. Хочется доказать себе, что можем достичь еще лучших результатов.

Вернидуб официально продлил контракт с Шерифом

Поверьте, мы сделаем все, чтобы в следующем году пробиться снова в групповую стадию еврокубков", – цитирует Вернидуба официальный сайт клуба.

За год работы у руля молдавского клуба украинец вывел команду в групповой этап Лиги чемпионов, где сенсационно занял третье место, оставив донецкий Шахтер без евровесны.

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