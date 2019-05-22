Вернидуб взяв на себе провину за "найгірший чемпіонат у кар'єрі"

Головний тренер луганської Зорі Юрій Вернидуб поділився емоціями після поєдинку зі Львовом (0:0) у 30-му турі УПЛ.

"Що коментувати, ящко нічия 0:0? У нас було набагато більше моментів, але ми їх не використали. Не знайшлося лідера, не знайшлося виконавця у тих моментах, коли потрібно віддати останній пас або влучити у ворот.

Суха нічия Львова та Зорі у відеоогляді поєдинку УПЛ

Увесь цей чемпіонат, особисто для мене – найгірший. Навіть у тому сезоні, коли ми програли лише в останній грі третє місце – ми билися до кінця. Набагато цікавіше було. Цього року дуже багато втратили. Досі зрозуміти не можу, як програли в Кубку Інгульцю. Важко говорити. Повторюсь, для мене це найгірший чемпіонат. Вочевидь, я як тренер, не зміг зробити все для того, щоб ми виступили краще", – цитує Вернидуба офіційний сайт Зорі.

Відзначимо, що нульова нічия у матчі зі Львовом дозволила Зорі залишитися на 4-му місці в турнірній таблиці. За додатковими показниками луганці випереджають Маріуполь.