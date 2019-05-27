Вернидуб – о матче против Мариуполя: Победит тот, кто больше этого хочет

Главный тренер Зари Юрий Вернидуб прокомментировал победу над Александрией (3:1) и поделился ожиданиями от решающего матча сезона против Мариуполя.

"Хорошая, динамичная, быстрая игра. Неплохо получалось в атаке. Было достаточно моментов, хотя и первыми пропустили. Важно, что не опустили руки. Шли вперед. Понимали, что результат для нас важнее. Понимали и то, что Александрия свою задачу уже выполнила.

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Мы были более собранными и добились того результата, которого хотели. По игре скажу, что обе команды играли в хороший футбол. Во всех горели глаза. Было много борьбы, много карточек, был настоящий футбол. Мы выиграли и я благодарен ребятам. А Александрию поздравляю с бронзовыми наградами.

Они заслужили это в течение сезона, пройдя его ровно. Они достойны бронзовой награды. У них получился удачный сезон.

Все решится в Мариуполе. Нужно ехать и выигрывать. Это понимает и Мариуполь. Должна быть хорошая игра с обеих сторон. Победит тот, кто больше этого хочет. Я надеюсь, ребята это понимают", – рассказал Вернидуб в послематчевом комментарии, передает официальный сайт Зари.

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