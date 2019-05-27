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Вернидуб – о матче против Мариуполя: Победит тот, кто больше этого хочет

10:40 44 Читати українською
Вернидуб – о матче против Мариуполя: Победит тот, кто больше этого хочет
Юрий Вернидуб / фото: ФК Заря

Главный тренер Зари Юрий Вернидуб прокомментировал победу над Александрией (3:1) и поделился ожиданиями от решающего матча сезона против Мариуполя.

29’ Артём Громов
44’ Максим Лунев
68’ Дмитрий Хомченовский
 
Алексей Довгий 12’
12’ Алексей Довгий
29’ Артём Громов
44’ Максим Лунев
68’ Дмитрий Хомченовский

"Хорошая, динамичная, быстрая игра. Неплохо получалось в атаке. Было достаточно моментов, хотя и первыми пропустили. Важно, что не опустили руки. Шли вперед. Понимали, что результат для нас важнее. Понимали и то, что Александрия свою задачу уже выполнила.

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Мы были более собранными и добились того результата, которого хотели. По игре скажу, что обе команды играли в хороший футбол. Во всех горели глаза. Было много борьбы, много карточек, был настоящий футбол. Мы выиграли и я благодарен ребятам. А Александрию поздравляю с бронзовыми наградами.

Они заслужили это в течение сезона, пройдя его ровно. Они достойны бронзовой награды. У них получился удачный сезон.

Все решится в Мариуполе. Нужно ехать и выигрывать. Это понимает и Мариуполь. Должна быть хорошая игра с обеих сторон. Победит тот, кто больше этого хочет. Я надеюсь, ребята это понимают", – рассказал Вернидуб в послематчевом комментарии, передает официальный сайт Зари.

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Заря Заря Юрий Вернидуб Юрий Вернидуб Заря - Александрия
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