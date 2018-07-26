Вернидуб – найкращий тренер 1-го туру УПЛ

Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу визначило найкращого тренера 1-го туру серед команд Прем'єр-ліги. Ним став наставник Зорі Юрій Вернидуб.

Головний тренер Зорі Юрій Вернидуб названий найкращим наставником 1-го туру УПЛ 2018/19, повідомляє офіційний сайт Всеукраїнського об'єднання тренерів з футболу.

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52-річний фахівець отримав оцінку 4,6 з максимально можливих 5. Нагадаємо, у матчі 1-го туру Зоря здобула вольову перемогу над Маріуполем з рахунком 2:1.

До слова, найкращим гравцем 1-го туру став підопічний Вернидуба Олександр Караваєв.