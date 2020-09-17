"Я прийшов сюди, щоб завойовувати титули. Звичайно, Челсі – це великий клуб, який хоче перемагати. Я – той гравець, що хоче вигравати кожен матч. Очевидно, що ми хочемо здобувати трофеї.

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У минулому році ми не так багато виграли, але у нас – сильна і молода команда, яка може прогресувати. Ми молоді і хочемо перемагати – це хороший спосіб досягти того, чого я хочу.

Я прийшов сюди за перемогами, за титулами, за максимально можливою кількістю кубків.

Звичайно, багато німецьких футболістів вже грали у Прем'єр-лізі. Не було такого, що я стежив за кимось одним і думав, що хочу грати в АПЛ через нього. Я хотів перейти у Прем'єр-лігу, тому що це найкращий чемпіонат на планеті", – сказав Вернер для Sky Sports.

Нагадаємо, Лондонці придбали Тімо у РБ Лейпциг за 53 млн євро. У сезоні 2019/20 Вернер провів 45 матчів у всіх турнірах, у яких забив 34 м'ячі та віддав 13 асистів.

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