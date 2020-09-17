"Я пришел сюда, чтобы завоевывать титулы. Конечно, Челси – это большой клуб, который хочет побеждать. Я – тот игрок, который хочет выигрывать каждый матч. Очевидно, что мы хотим завоевывать трофеи.

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В прошлом году мы не так много выиграли, но у нас – сильная и молодая команда, которая может прогрессировать. Мы молоды и хотим побеждать – это хороший способ достичь того, чего я хочу.

Я пришел сюда за победами, за титулам, за максимально возможным количеством кубков.

Конечно, много немецких футболистов уже играли в Премьер-лиге. Не было такого, что я следил за кем-то одним и думал, что хочу играть в АПЛ из-за него. Я хотел перейти в Премьер-лигу, потому что это лучший чемпионат на планете", – сказал Вернер для Sky Sports.

Напомним, Лондонцы приобрели Тимо у РБ Лейпциг за 53 млн евро. В сезоне 2019/20 Вернер провел 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 34 мяча и отдал 13 ассистов.

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