"Приїхати в Брайтон та виграти – це складне завдання. У нас було лише кілька днів підготовки, тому я не сподівався побачити такий футбол, в який ми хочемо грати. Нам довелося викластися – стійкість, кидання під м'яч, тому я задоволений.

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У нас було багато гравців на карантині, багато неготових до матчу. Ось як розпочався цей сезон. Хлопці під великою напругою, але, сподіваємось, все буде краще і краще.

Новачки? Швидкість Тімо допомогла нам заробити пенальті. Він був різкий, загрожував захисникам упродовж всього матчу. Він дуже рухливий, і мені сподобався його виступ. У Кая ми теж багато побачили. Отримати ці хвилини буде корисно для нього. Обидва гравці матимуть значну роль в цьому клубі", – наводить слова Лемпарда ВВС.

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