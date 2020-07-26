Челсі переміг Вулверхемптон та вийшов у ЛЧ, "вовки" на межі непотрапляння в ЛЄ, вольова перемога Ліверпуля над Ньюкаслом

У неділю, в рамках завершального 38-го туру АПЛ відбулось кілька матчів. Рахунок та звіт про них читайте на "Футбол24".

Чемпіонат Англії 2019/20, 38-й тур

Ньюкасл – Ліверпуль – 1:3

Голи: Гейл, 1 – Ван Дейк, 38, Оріджі, 59, Мане, 89

Саутгемптон – Шеффілд Юнайтед – 3:1

Голи: Адамс, 50, 71, Інгз, 84 (пен) – Ландстрем, 26

Челсі – Вулверхемптон – 2:0

Голи: Маунт, 45+1, Жиру, 45+9

Середняк турнірної таблиці Ньюкасл приймав Ліверпуль. У "сорок" не було шансів на потрапляння у єврокубки, а Ліверпуль давно став чемпіоном, тому ніякого турнірного значення цей матч не мав. Вже на першій хвилині господарі вийшли уперед. Це Гейл вийшов віч-на-віч із Аллісоном, який необачливо зіграв на виході. А на 38-й мерсисайдці зрівняли рахунок – Ван Дейк головою замкнув навіс у штрафний майданчик. Після перерви, на 59-й хвилині, Оріджі ударом з лінії штрафного майданчика вивів мерсисайдців уперед. Далі гольових моментів не було аж до 89-ї, коли Мане виконав чудовий індивідуальний прохід і пробив з меж штрафного майданчика – 1:3.

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Саутгемптон зустрічався із Шеффілд Юнайтед. "Святі" суттєво переважали у володінні м'ячем, але відкрити рахунок вдалось "клинкам". На 26-й Ландстрем, внаслідок помилки захисника, опинився перед голкіпером і потужно пробив повз нього. Одразу по перерві рахунок зумів зрівняти Че Адамс – він отримав хорошу діагональ у штрафному майданчику і завдав удару під праву стійку. А трохи згодом, на 71-й той же Адамс записав на свій рахунок дубль. Це була перемога.

Челсі приймав Вулверхемптон. Для "вовків" цей матч був дуже важливим, адже в разі поразки вони втрачали місце у єврокубках. Незважаючи на це, господарі змогли оформити собі комфортну перевагу у рахунку ще до кінця першого тайму. На 45+1 відзначився Мейсон Маунт, а під завісу тайму Олів'є Жиру вийшов віч-на-віч із голкіпером та переграв його.

У другому таймі "вовки" провели кілька замін, але суттєвих змін це не принесло. На 58-й Діогу Жота мав можливість відквитати один гол, але його удар виявився надто слабким і голкіпер легко з ним впорався. Більше цікавих моментів у матчі не відбулось і фінальний свисток зафіксував перемогу Челсі – 2:0. Таким чином Вулверхемптон опустився на 7-му сходинку першості і через різницю голів із Тоттенхемом може втратити місце у єврокубках. У "вовків" залишилась одна надія – перемога Челсі у фіналі кубка Англії. Команда Френка Лемпарда фінішувала третьою та зіграє у Лізі чемпіонів.

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