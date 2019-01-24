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Вернер цікавить 10 клубів

17:00 40 Читать на русском
Вернер цікавить 10 клубів
Тімо Вернер / Bild

Форвард РБ Лейпциг Тімо Вернер має одразу 10 варіантів для переходу.

Тімо Вернер має величезну кількість варіантів для переходу. За інформацією Bild, німцем цікавляться 10 клубів.

Реал розглядає Вернера як заміну Бензема

Серед них видання виокремлює Реал, Барселону та Ліверпуль. Зокрема, була інформація, що мерсисайдці готові заплатити РБ Лейпциг 40 млн євро.

Клаусула німця складає 60 млн євро, що приваблює світових грандів.

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