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Реал розглядає Вернера як заміну Бензема

00:18 117 Читать на русском
Реал розглядає Вернера як заміну Бензема
Тімо Вернер / Фото Reuters

Форвард РБ Лейпциг Тімо Вернер повернувся у шорт-лист потенційних трансферів Реала.

Керівництво Реала розраховує підсилити атакувальну ланку нападником збірної Німеччини Тімо Вернером, повідомляє AS.

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Президент Реала Флорентіно Перес вбачає у форварді РБ Лейпциг заміну Каріму Бензема, який зазнав травми напередодні.

В самому німецькому клубі поки не підтверджують інтерес до гравця з боку Реала, але і не заперечують.

"На даний момент нам нічого сказати з цього приводу. Сподіваємося, Тімо заб'є ще багато голів за наш клуб", – заявили у прес-службі клубу.

В поточному сезоні Бундесліги Вернер провів 17 матчів, в яких відзначився 11-ма голами та двома асистами.

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