toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Германия
БОРНМУТ - МАНЧЕСТЕР СИТИ ШАХТЕР - МАРИУПОЛЬ КАРПАТЫ - ЗАРЯ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Вернер продлил контракт с РБ Лейпциг – Бавария планировала подписать форварда свободным агентом

17:15 19 Читати українською
Вернер продлил контракт с РБ Лейпциг – Бавария планировала подписать форварда свободным агентом
Тимо Вернер / фото из соцсетей

Нападающий сборной Германии Тимо Вернер решил продолжить свои выступления в составе РБ Лейпциг.

Новое соглашение между 23-летним форвардом и РБ Лейпциг рассчитано до лета 2023, сообщает пресс-служба немецкого клуба.

4 немецких звезды, которых Бавария будет торговать в 2020-м – роскошный список

Ожидалось, что Вернер летом 2020-го года на правах свободного агента перейдет в Баварию, однако теперь мюнхенцам не удастся подписать игрока сборной Германии бесплатно.

Вернер перешел в РБ Лейпциг из Штутгарта летом 2016-го года за 14 млн евро и с тех пор провел за "быков" 116 матчей, забив за них 62 гола и отдав 28 результативных передач.

Избавиться от Коноплянки, подписать защитника Ливерпуля – чем удивит Бундеслига в последние 10 дней трансферного окна

blog_ava
Барселона предложила ПСЖ новую схему перехода Неймара – 2 аренды и огромная сумма
13:49
620
Теги
Германия РБ Лейпциг РБ Лейпциг Тимо Вернер Тимо Вернер Бавария Бавария
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
мин
Тоттенхэм
18:30
Ньюкасл
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук