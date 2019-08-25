Вернер продлил контракт с РБ Лейпциг – Бавария планировала подписать форварда свободным агентом

Нападающий сборной Германии Тимо Вернер решил продолжить свои выступления в составе РБ Лейпциг.

Новое соглашение между 23-летним форвардом и РБ Лейпциг рассчитано до лета 2023, сообщает пресс-служба немецкого клуба.

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Ожидалось, что Вернер летом 2020-го года на правах свободного агента перейдет в Баварию, однако теперь мюнхенцам не удастся подписать игрока сборной Германии бесплатно.

Вернер перешел в РБ Лейпциг из Штутгарта летом 2016-го года за 14 млн евро и с тех пор провел за "быков" 116 матчей, забив за них 62 гола и отдав 28 результативных передач.

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