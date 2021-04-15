"Я завжди хотів би грати із Зієшем, він справді найкращий. Він може прорватися у карний майданчик, виконати крос. Маунт також це вміє. Ці навички могли б знадобитися Жиру.

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Але ж грає Вернер. Так, він супершвидкий, і це може знадобитися у гостьових матчах, коли потрібно швидко виходити з-під тиску. Насправді це опускання голови донизу і пуста біганина. Вернер наче сліпий кінь, це було доведено ще в збірній Німеччини", – цитує ван дер Ваарта Sport Witness.

Нагадаємо, влітку Челсі заплатив РБ Лейпциг за Вернера 53 млн євро. Нападник провів 41 матч у поточному сезоні, відзначився 10 голами та 11 асистами.

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