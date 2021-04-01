Форвард останнім часом регулярно отримує від хейтерів за свої промахи в матчах за Челсі, а вчора це повторилося у грі за національну команду.

Сенсаційна перемога суперника України у відеоогляді матчу Німеччина – Північна Македонія – 1:2

Збірна Німеччини сенсаційно програла Північній Македонії. Саме Вернер міг врятувати від цілковитої ганьби, але натомість осоромився сам. Удар Тімо з убивчої позиції вийшов дуже кволим та неточним. У мережі очікувано насміхаються з нападника.

Додамо, що у нинішньому сезоні Вернер зіграв за Челсі 28 матчів в рамках АПЛ, у яких забив 5 голів та віддав 8 асистів. Лондонці очікували більшого від форварда, за якого заплатили понад 50 млн євро.

Відбір до ЧС-2022: суперник збірної України зганьбив Німеччину, Англія вирвала перемогу у Польщі