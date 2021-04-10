Ліга чемпіонів УЄФА – це завжди незабутнє видовище, яскраві емоції і висока напруга. Якщо приправити все це ще й великою кількістю голів, то отримаємо щось особливе та унікальне. Разом із "Футбол 24" пропонуємо вам пригадати найрезультативніші матчі в історії ЛЧ.

22.11.2016. Груповий етап. Борусія (Дортмунд) – Легія – 8:4

Голи: Кагава, 17, 18, Шахін, 20, Дембеле, 29, Ройс, 32, 52, Пасслак, 81, Жезнічак, 90+2 (автогол) – Прійовіч, 10, 24, Ніколіч, 83.

12 голів – саме стільки було забито у найрезультативнішому поєдинку в літописі головного європейського клубного турніру. Одне з польських видань назвало його "не радісним божевіллям, а соромом". Нічого не вдієш – коли протистоїш Дортмунду, то не завжди чотири забиті голи гарантують тобі індульгенцію від поразки.

Легія, яка у тому сезоні повернулася у Лігу чемпіонів після 21-річної перерви, вирушала на дуель у Німеччину з незвичними емоціями. Три тижні тому варшав'яни спромоглися на видовищну нічию з Реалом (3:3). З іншого боку, поляки вже потрапляли під каток іменитих суперників у попередніх турах – вдома були знищені Борусією (0:6) і розгромно програли Реалу на "Бернабеу" (1:5).

Ще до 30-ї хвилини команди подарували глядачам 6 голів (взагалі за перший тайм команди відзначилися сім разів – це повторення досягнення з битви Монако – Депортіво, яка протягом 13-ти років зберігала статус найрезультативнішої в ЛЧ).

Прикметно, що саме гості відкрили рахунок – зробив це Александар Прійовіч, якого сватали у київське Динамо. Проте через кілька хвилин команда Томаса Тухеля відправила Легію у глибокий нокдаун – три голи за 3 хвилини та 17 секунд зусиллями Сіндзі Кагави (двічі) та Нурі Шахіна. До честі поляків, вони відповіли майже миттєво – дубль оформив Прійовіч. Але і Борусія не збиралася зупинятися – спочатку дебютним голом у Лізі чемпіонів відзначився 19-річний Усман Дембеле та Марко Ройс. По перерві Легія спромоглася відповісти двома м’ячами, однак пропустила тричі.

Головним антигероєм побоїща на "Сігнал Ідуна Парк" став кіпер гостей Радослав Цежняк. Лише один факт – перші шість голів Борусія забила після шести ударів у площину. Цежняк, який свого часу навіть викликався до збірної Польщі та провів понад сотню матчів у шотландському Данді Юнайтед, ніколи не вважався основним воротарем Легії, за яку виступає дотепер. Свою кар'єру 19-річний Радослав розпочинав у луцькій Волині (лише один поєдинок у заявці), проте незабаром опинився у львівських Карпатах. В основу "левів" він також не пробився, утім, виступав за другу команду "зелено-білих" у Першій українській лізі.

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05.11.2003. Груповий етап. Монако – Депортіво – 8:3

Голи: Ротен, 2, Жюлі, 11, Пршо, 26, 30, 45, 49, Плашил, 47, Сіссе, 67 – Трістан, 39, 52, Скалоні, 45.

Сезон ЛЧ 2003/2004 став одним із найбільш дивних в історії турніру. Як мінімум, про це свідчить вивіска фіналу, де зустрілися Монако та Порту. Монегаски під керівництвом молодого Дідьє Дешама, який отримував перший тренерський досвід у кар'єрі, на своєму шляху здолали Реал та Челсі. Однак на груповому етапі Монако став учасником унікального матчу.

Хоча передумов для цього майже не було. Долю поєдинку третього туру між Депортіво та Монако на "Ріасорі" вирішив пізній гол Дієго Трістана. Уже через два тижні команди зустрілися на "Луї ІІ" і стали творцями "вечора шаленства", як потім назве той матч французька газета "L'Equipe".

Зіграти на свій день народження у Лізі чемпіонів – особлива подія. А оформити у цей день покер – це елемент фантастики. Дадо Пршо, якому тоді виповнилося 29, ніколи не ловив зірок з неба, а на початку кар'єри взагалі обирав між футболом і роботою в автомайстерні. До перерви хорват оформив хет-трик, а команди пішли у роздягальню за рахунку 5:2. Не допомогла іспанцям навіть заміна голкіпера – замість Хосе Франсіско Моліни у гру вступив Густаво Мунуа, проте тричі капітулював (один гол знову забив Пршо).

Команда з Ла-Коруньї могла взяти реванш у Монако в фіналі Ліги чемпіонів, адже на стадії плей-оф пройшла Ювентус, а потім здійснила епохальний камбек у протистоянні з Міланом. Утім, Порту Жозе Моурінью у півфіналі обіграв Депортіво, а у вирішальному матчі виявився сильнішим і за Монако.

14.08.2020. 1/4 фіналу. Барселона – Баварія – 2:8

Голи: Алаба, 7 (автогол), Суарес, 57 – Мюллер 4, 31, Перішич, 22, Гнабрі, 27, Кімміх, 63, Лєвандовскі, 82, Коутінью, 85, 89.

Рани у вболівальників Барселони занадто свіжі, щоб забути цей біль. Гра 1/4 фіналу у Лісабоні стала відображенням усього жаху, що творився у каталонському клубі. Фактично ця принизлива поразка від Баварії стала точкою неповернення, яка запустила процес відставки президента Бартомеу (про це одразу після гри насмілився заявити Жерар Піке). Мюнхенці, своєю чергою, того вечора однозначно продемонстрували – краще не з'являтися на їхньому шляху.

Суперники обмінялися голами на стартових хвилинах – після влучного удару Томаса Мюллера авто голом відзначився Давід Алаба. Та ще у першому таймі підопічні Ганса-Дітера Фліка тричі вразили ворота тер Штегена. На старті другої половини Луїс Суарес подарував Барселоні надію, однак протягом останніх 30 хвилин забивали лише німці.

Наступного ранку увесь спортивний світ тільки й говорив про розгром на "Ештадіу да Луж", а преса змагалася в майстерності заголовків, не шкодуючи епітетів до "приниження" та "ганьби". Дехто добивав статистикою і тепловою картою Суареса, який 24 рази доторкнувся до м'яча – дев'ять контактів відбулися під час розіграшу у центрі поля.

24.10.2000. Груповий етап. ПСЖ – Русенборг – 7:2

Голи: Дею, 16, Крістіан, 24, Анелька, 35, 90, Люксен, 45, Лоран Леруа, 76, Робер, 87 (пен.) – Джордж, 36, 38.

Одразу чотири поєдинки у списку найбільш результативних розташовуються на одному щаблі з 9 голами. Розгром парижанами норвежців виглядав на цьому фоні особливо дивно. То був зовсім не нинішній зірковий ПСЖ і доволі міцний Русенборг. Це продемонстрував перший тур групового етапу сезону 2000/2001, коли у Тронхеймі господарі перемогли 3:1. Незабаром Русенборг у скандинавському дербі знищив шведський Гельсінборг 6:1. Та вже за місяць вирушив на "Парк де Пренс".

Відкрив рахунок оборонець Фредерік Дею, якому того дня виповнилося 28 (вболівальники Динамо мають пам'ятати його завдяки успішній для киян зустрічі з Лансом, де капітан Дею отримав вилучення за фол проти Шевченка). На 35-й хвилині 21-річний Ніколя Анелька зробив рахунок 3:0, після чого французи розслабилися і двічі пропустили. Проте то було лише затишшя перед розгромом – ПСЖ відвантажив супернику ще чотири голи.

Ми були присутніми при народженні великої команди, – сказав після матчу вражений президент парижан Лорар Перпер.

Однак на другому груповому етапі команда Філіппа Бержеро, який нещодавно виводив жіночу збірну Франції на поєдинки проти збірної України, фінішувала останньою услід за Депортіво, Галатасараєм та Міланом.

08.03.2005. 1/8 фіналу. Ліон – Вердер – 7:2

Голи: Вільтор, 8, 55, 64, Ессьєн, 17, 30, Малуда, 60, Берто, 80 (пен.) – Міку, 32, Ісмаель, 57 (пен.).

До матчу 1/8 фіналу ЛЧ Ліон підходив у статусі найрезультативнішої команди групового етапу. Вердер, у ДНК якого веселий карнавальний футбол, за один лише матч на "Жерлані" пропустив більше, ніж за попередні шість турів у групі. Прикро, та вслід за розгромною перемогою французи у наступному етапі вилетіли у серії пенальті в протистоянні з ПСВ.

На лаві запасних Ліона за побоїщем спостерігав 17-річний Карім Бензема і чекав свого шансу. У той час Ліон мав своїх героїв. Наприклад, 30-річного Сільвена Вільтора, кар'єра якого, скоріше, йшла до завершення після повернення з Арсенала. Зрештою, це не завадило йому оформити хет-трик. Запалював у тому матчі і 22-річний Майкл Ессьєн – через кілька місяців за рекордні 26 мільйонів фунтів він переїде у Челсі. Купе, Абідаль, Жунінью, Малуда, Гову – що не ім'я, то епоха в історії клубу. Зрештою, хороший склад був і в "музикантів", проте тріо Класніч-Міку-Клозе того вечора почувалося не у своїй тарілці.

21.10.2008. Груповий етап. Вільяреал – Ольборг – 6:3

Голи: Россі, 28, Капдевіла, 33, Льоренте, 67, 70, 84, Пірес, 79 – Сагановскі, 19, Еневольдсен, 36, Юханссон, 77.

Для данської команди то було тільки друге потрапляння у груповий етап ЛЧ (вперше це трапилося у сезоні 1995/1996, коли київське Динамо пройшло Ольборг у кваліфікації, але отримало дискваліфікацію через шубний скандал імені Лопеса Ньєто).

Міцний Вільяреал Мануеля Пеллегріні у перших двох турах розійшовся миром з Манчестер Юнайтед (0:0) та переміг Селтік (1:0). Зате з Ольборгом у іспанців виникли проблеми – поляк Марек Сагановскі відкрив рахунок. Згодом господарі зрівняли, пізніше вийшли вперед завдяки красивому пострілу Жоана Капдевіли, та ще в першому таймі данці забили вдруге.

Усе змінив вихід на поле Хосеби Льоренте, який оформив хет-трик. Варто відзначити і гол легендарного Робера Піреса, який через кілька днів відсвяткував свій 35-й день народження. До речі, у четвертому турі Ольборг та Вільяреал видали результативну нічию вже у Данії – 2:2, а у заключний ігровий день скандинави відібрали очки у МЮ – знову 2:2.

01.10.2019. Груповий етап. Тоттенхем – Баварія – 2:7

Голи: Сон Хин Мін, 12, Кейн, 61 (пен.) – Кімміх, 15, Лєвандовскі, 45, 87, Гнабрі, 53, 55, 83, 88.

За кілька місяців до розгрому Барселони мюнхенці розім'ялися у Лондоні, де завдали найбільшої домашньої поразки англійській команді у єврокубках. Тоттенхем, який напередодні розписав мирову з Олімпіакосом (2:2), класно почав матч і загалом непогано провів перший тайм – "всього лише" 1:2.

Зате після відпочинку хлопців Маурісіо Почеттіно важко було впізнати. Серж Гнабрі оформив покер, а Тоттенхем став "7о77енхемом" і об'єктом для жартів. Мюнхенці своєю чергою тільки набирали хід. Далі була тренерська зміна Ніко Ковача на Ганса-Дітера Фліка, знущання з Црвени Звезди (6:0), вищезгаданий погром Барси і перемога у фіналі Ліги чемпіонів.