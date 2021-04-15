"Я всегда хотел бы играть с Зиешем, он действительно лучший. Он может прорваться в штрафную, выполнить кросс. Маунт также это умеет. Эти навыки могли бы пригодиться Жиру.

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Но играет Вернер. Да, он супербыстрый, и это может понадобиться в гостевых матчах, когда нужно быстро выходить из-под давления. На самом деле это опускание головы вниз и пустая беготня. Вернер как слепая лошадь, это было доказано еще в сборной Германии", – цитирует ван дер Ваарта Sport Witness.

Напомним, летом Челси заплатил РБ Лейпциг за Вернера 53 млн евро. Нападающий провел 41 матч в текущем сезоне, отличился 10 голами и 11 ассистами.

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