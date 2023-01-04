Верес объявил о проведении отбора для футболистов, сообщает пресс-служба ровенчан.

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Каждый желающий, отвечающий определенным критериям, сможет продемонстрировать свои лучшие качества. По итогам отбора победитель поедет вместе с командой на сборы в Турцию и получит шанс подписать профессиональный контракт с клубом.

Просмотр продлится 4 дня и стартует 15 января. Основные требования для кандидатов: возраст 18-28 лет, отсутствие контракта и позиция на поле. Отбор будут проводить помощники главного тренера Вереса: Николай Лапко, Сергей Зотов, Дмитрий Бабенко. На последнем этапе победителя будет выбирать лично Юрий Вирт.

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