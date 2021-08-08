Верес змінив капітана команди
Невдалий старт сезону в українській Прем'єр-лізі, вочевидь, підштовхнув рівненський Верес до внутрішніх змін.
"Червоно-чорні" обрали нового капітана команди, повідомляє офіційний сайт клубу.
Голасо Шестакова і перша перемога Кучука у відеоогляді матчу Рух – Верес – 2:1
Відтепер пов'язку носитиме досвідчений голкіпер Богдан Когут. 33-річний воротар у новому статусі змінив нападника Михайла Шестакова. Він буде віце-капітаном Вереса. Крім того, відразу троє виконавців під час голосування набрали однакову кількість голосів і матимуть статус третього капітана – оборонець Дмитро Нємчанінов, хавбек Валерій Кучеров і форвард Михайло Сергійчук.
До слова, після трьох турів в активі Вереса лише 1 очко, здобуте в стартовому турі в домашньому матчі проти Колоса.
Рух здобув дебютну перемогу в новому сезоні УПЛ, перегравши Верес