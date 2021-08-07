Рух переміг Верес у третьому турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.

Львів'яни божевільно розпочали поєдинок, забивши двічі протягом 4-х хвилин – Борячук завершив стрімку контратаку ударом головою, а Климчуку вдався результативний удар з-під оборонця.

Рух здобув дебютну перемогу в новому сезоні УПЛ, перегравши Верес

Ще до перерви Михайло Шестаков відквитав один м'яч – форварду Вереса вдався божевільний за красою удар з лінії штрафного. У другому таймі команди не забивали, хоч і мали моменти.

Фінальний свисток зафіксував першу в сезоні перемогу Руху, а ось Верес ще не знає смаку тріумфу після підвищення у класі.