Голасо Шестакова і перша перемога Кучука у відеоогляді матчу Рух – Верес – 2:1
20:22 - Читать на русском
Рух переміг Верес у третьому турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.
10’ Юрій Климчук
Михайло Шестаков 40’
10’ Юрій Климчук
40’ Михайло Шестаков
Львів'яни божевільно розпочали поєдинок, забивши двічі протягом 4-х хвилин – Борячук завершив стрімку контратаку ударом головою, а Климчуку вдався результативний удар з-під оборонця.
Рух здобув дебютну перемогу в новому сезоні УПЛ, перегравши Верес
Ще до перерви Михайло Шестаков відквитав один м'яч – форварду Вереса вдався божевільний за красою удар з лінії штрафного. У другому таймі команди не забивали, хоч і мали моменти.
Фінальний свисток зафіксував першу в сезоні перемогу Руху, а ось Верес ще не знає смаку тріумфу після підвищення у класі.
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