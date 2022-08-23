Наставник ровенчан Юрий Вирт откровенно рассказывал, что по уровню финансов Верес не может конкурировать не только с клубами УПЛ, но даже с некоторыми представителями Первой лиги. В то же время у Черноморца таких проблем нет. Одесситы даже смогли пригласить Александра Гладкого, так и не подписавшего новый контракт с Зарей.

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Однако в футбол играют не деньги и не имена. Ровенчане со старта матча дали понять, что своего не отдадут. Первый тайм прошел в равной борьбе, а единственный гол забил футболист Вереса. Это Дмитрий Клец решился на удар с метров 25-30-ти. Получилось сильно и точно – мяч от стойки залетел в сетку ворот.

Шанс удвоить преимущество возник в начале второго тайма. Джеймс сбил Дахновского в собственной штрафной. Пенальти. Виталий сам принялся пробивать, но не сумел переиграть Непогодова. Это все действительно опасные моменты. Матч так и завершился с одним-единственным ударом в створ ворот на две команды. Да, речь о голе Кеца, который стал победным в принес Вересу три очка.

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