"Якщо відверто, то були деякі виконавці, з якими ми хотіли пролонгувати угоду, проте вони відмовилися, обравши інший шлях. Думаю, що банально переважив меркантильний фактор, адже за фінансовими умовами Верес поступається навіть кільком першоліговим командам.

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Що ж, це їхній вибір, побачимо чи зуміють вони проявити себе в нових клубах. Оскільки наші фінансові можливості доволі скромні, то ми не можемо дозволити собі "зіркові" придбання. Все ж, будемо сподіватися, що всі новобранці, котрих ми підписали, стануть у пригоді", – сказав Вірт у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, Верес стартує у новому сезоні УПЛ виїзним матчем з Чорноморцем. Поєдинок відбудеться у вівторок, 23 серпня і розпочнеться о 15:00.

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