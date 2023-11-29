"Коли ще був Вірт, я з жодним тренером не спілкувався, я поважаю всіх людей. Коли вже були кандидатури, то приймав рішення клуб, я ніколи на себе не тягнув ковдру. У клубу є акціонери, ми зустрічалися, спілкувалися і потім президент вже ухвалював рішення.

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Лавриненко? Хороший тренер, але я був налаштований на іншого фахівця. Це Максимов", – сказав Шевчук для YouTube-каналу Брутальний футбол.

Нагадаємо, перед початком нинішнього сезону Юрія Вірта на посаді наставника Вереса змінив Сергій Лавриненко. Верес наразі посідає 14 місце в УПЛ, маючи лише 11 очок після 14 зіграних матчів.

Зазначимо, що Юрій Максимов нині очолює СК Дніпро-1. Після 15 зіграних матчів команда Максимова очолює турнірну таблицю УПЛ, маючи в своєму активі 33 турнірних бали.

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