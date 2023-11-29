"Когда еще был Вирт, я ни с одним тренером не общался, я уважаю всех людей. Когда уже были кандидатуры, то принимал решение клуб, я никогда на себя не тянул одеяло. У клуба есть акционеры, мы встречались, общались и потом президент уже принимал решение.

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Лавриненко? Хороший тренер, но я был настроен на другого специалиста. Это Максимов", – сказал Шевчук для YouTube-канала Брутальный футбол.

Напомним, перед началом нынешнего сезона Юрия Вирта на должности наставника Вереса сменил Сергей Лавриненко. Верес занимает 14 место в УПЛ, имея лишь 11 очков после 14 сыгранных матчей.

Отметим, что Юрий Максимов возглавляет СК Днепр-1. После 15 сыгранных матчей команда Максимова возглавляет турнирную таблицу УПЛ, имея в своем активе 33 турнирных балла.

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