"Червоно-чорні" розпочинають роботу по комплектації команди на другу частину сезону. Першим, з ким готові попрощатись у команді, став Андрій Блізніченко.

Верес готовий розглянути пропозиції щодо продажу півзахисника Андрія Блізніченка, повідомляє офіційний сайт рівнян.

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29-річний футболіст виставлений на трансфер.

Нагадаємо, екс-вінгер Дніпра перейшов до рівненського клубу з Інгульця у січні 2022-го року у статусі вільного агента. За цей час він зіграв за Верес 28 матчів у всіх турнірах, в яких забив 6 голів і віддав 2 асисти. За підсумком минулого сезону він разом із Дмитром Кльоцом з 5 м'ячами став найкращим бомбардиром команди.

У поточному розіграші Андрій в 11 поєдинках за "червоно-чорних" забив 1 гол. Transfermarkt оцінює гравця у 200 тисяч євро.

До слова, напередодні з посади головного тренера Вереса було звільнено Сергія Лавриненка, який прийняв команду лише у червні 2023-го. Новим наставником рівнян став Олег Шандрук, який до того очолював команду U-19.

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