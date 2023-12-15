"Красно-черные" начинают работу по комплектации команды на вторую часть сезона. Первым, с кем готовы попрощаться в команде, стал Андрей Близниченко.

Верес готов рассмотреть предложения по продаже полузащитника Андрея Близниченко, сообщает официальный сайт ровенчан.

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29-летний футболист выставлен на трансфер.

Напомним, экс-вингер Днепра перешел в ровенский клуб из Ингульца в январе 2022-го года в статусе свободного агента. За это время он сыграл за Верес 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 2 ассиста. По итогу прошлого сезона он вместе с Дмитрием Клецом с 5 мячами стал лучшим бомбардиром команды.

В текущем розыгрыше Андрей в 11 поединках за "красно-черных" забил 1 гол. Transfermarkt оценивает его в 200 тысяч евро.

К слову, накануне с должности главного тренера Вереса был уволен Сергей Лавриненко, который принял команду только в июне 2023-го. Новым наставником ровенчан стал Олег Шандрук, который до этого возглавлял команду U-19.

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