Півзахисник Вереса Сергій Шестаков, який у червні підписав з новачком УПЛ однорічний контракт, відсутній у заявці рівненського клубу на сезон 2021/22.

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31-річний гравець, попередньою командою якого був угорський Діошдьйор, продовжує заліковувати травму коліна і процес відновлення після ушкодження затягується. Він досі не тренується в загальній групі, тож клубом було прийнято рішення його відзаявити, повідомляє Meta Ratings.

Оскільки у складі Вереса поки немає своїх вихованців – в заявці не може бути більше 21 футболіста. Після відходу в оренду в Ужгород Миколи Гайдучика і відзаявки Шестакова з'явилося одне вакантне місце, на яке претендує екс-захисник Львова та Інгульця Микола Квасний. Контракт з 26-річним оборонцем, який вже два тижні перебуває у розташуванні Вереса, планують підписати найближчими днями.

Нагадаємо, після чотирьох турів Верес посідає у турнірній таблиці УПЛ тринадцяту сходинку, маючи у своєму активі два очки.

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