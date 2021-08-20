Полузащитник Вереса Сергей Шестаков, подписавший в июне с новичком УПЛ однолетний контракт, отсутствует в заявке ровенского клуба на сезон 2021/22.

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31-летний игрок, предыдущей командой которого был венгерский Диошдьёр, продолжает залечивать травму колена и процесс восстановления после повреждения затягивается. Он до сих пор не тренируется в общей группе, поэтому клубом было принято решение его отзаявить, сообщает Meta Ratings.

Поскольку в составе Вереса пока нет своих воспитанников – в заявке не может быть более 21 футболиста. После ухода в аренду в Ужгород Николая Гайдучика и отзаявки Шестакова появилось одно вакантное место, на которое претендует экс-защитник Львова и Ингульца Николай Квасный. Контракт с 26-летним защитником, который уже две недели находится в расположении Вереса, планируют подписать в ближайшие дни.

Напомним, после четырех туров Верес занимает в турнирной таблице УПЛ тринадцатую строчку, имея в своем активе два очка.

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