31-річний хавбек перебрався у Верес на правах вільного агента, інформує офіційний сайт "народних".

Екс-голкіпер Динамо підсилив Верес

Гравець уклав контракт із рівнянами терміном на 1 рік – до завершення сезону 2021/2022. Цікаво, що у клубі Сергій возз'єднався зі своїм братом Михайлом, з яким на професіональному рівні разом ще ніколи не грав.

До цього півзахисник виступав в Угорщині за Діошдьйор, куди перебрався у 2018-му з Олімпіка. У минулому сезоні він відіграв 23 зустрічі у всіх турнірах – без результативних дій.

Нагадаємо, цього літа Верес також підписав контракти із новачками Артемом Кичаком, Євгеном Пасічем і Дмитром Кльоцом.

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