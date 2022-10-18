Верес у випадку виїзної перемоги над Львовом виривався на 3 місце УПЛ, тому підопічним Юрія Вірта було за що боротися. Тим більше, що рівняни прагнули перервати триматчеву безвиграшну серію. Львів у шести турах переміг лише раз, вирвавши три очки в Миная завдяки голу на останніх хвилинах. Вдома підопічні Олега Дулуба ще не набирали очок – всі свої залікові бали "леви" здобули на виїзді.

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Старт гри був за Вересом. М'яч дивом не влетів у сітку після удару Курка з меж воротарського, але тут пролунав свисток – офсайд. Гайдучик після пасу Сергійчука вийшов віч-на-віч з Пономаренком, проте кіпер Львова виграв дуель, вчасно вискочивши з воріт.

Господарі відповіли гострим прострілом Буська, який ніхто не зміг замкнути. М'яч пролетів повз дальню стійку. А на 14-й хвилині Львів забив. Після хаосу у штрафному Вереса Владислав Бугай потужним ударом прошив Когута. Богдан перед тим врятував гостей, але атака господарів другим темпом завершилася голом. У Юрія Вірта точно будуть питання до дій захисників.

Верес відповів блискавично. Микола Гайдучик вже на 17-й хвилині грудьми замкнув пас Шарая, який класно відірвався від суперника у штрафному майданчику. 1:1 – швидкий обмін голами у Львові. Після такого активного старту моментів стало значно менше (точніше, їх не було зовсім), зате пішли жовті картки – таких набралося вже 5 до 35-ї хвилини. Підсумком першого тайму стали 1:1.

Друга половини гри розпочалася не так, як перша. Багато сумбуру, падіння, фоли, затягування часу і зовсім без моментів. За такої гри на перший тайм вийшли стандарти. Один із них і приніс успіх Вересу. Семен Вовченко пробив зі штрафного, стінка розсипалася, а Пономаренко такого не чекав – м'яч влетів у ближній кут. Помилка Нича і Бугая, які стояли в стінці, стала фатальною.

Тут же підопічні Вірта зміцнили свою перевагу. Євген Пасіч віддав у штрафний на Гайдучика, той ефектно скинув на Станіслава Шарая, який у дотик класно поклав у дальній кут. 3:1. Це була крапка – до фінального свистка команда Олега Дулуба нічого в атаці не продемонструвала.

Верес перервав безвиграшну серію, набрав 14 очок і піднявся на 3 місце УПЛ. У Львова залишилося 5 балів – команда Дулуба програла вже 3-й домашній матч у сезоні.

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