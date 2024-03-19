"Зараз йде дуже хороша співпраця між Вересом та Поліссям. Тобто я так розумію, що керівництво Вереса розуміє, що утримувати самостійно команду на тому рівні, щоб претендувати на високі місця, досить складно.

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Думаю, буде певна співпраця. І деяких гравців, які цікаві Поліссю, намагатимуться подивитися у Вересі. Чомусь мені так здається.

Команда, яка претендує на найвищі місця, не може у нас обходиться без однокласників. Я не говорю про якусь корупційну історію. Я не хотів би цього. Але те, що там буде деяка співпраця, і зараз вона напрацьовується, – це чітке враження. Я знаю, що деякі гравці, які готувалися перейти до Полісся, їм також надходили пропозиції і з Вереса", - сказав Циганик у програмі "Циганик Live".

Нагадаємо, фарм-клубом Полісся є Звягель, який нині лідирує у Другій лізі. Після звільнення Юрія Калітвінцева саме наставник Звягеля Сергій Шищенко став виконувачем обов'язків головного тренера Полісся.

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