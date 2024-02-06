Рівняни запланували товариський матч в Європі, який має нагадати всьому світу про війну в Україні.

Верес на своєму сайті анонсував проведення благодійного матчу з німецьким клубом Рот-Вайсс Ессен.

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Гра відбудеться під час березневої міжнародної паузи і запланована на 23 число.

Рівне та Ессен є містами-побратимами – у цьому населеному пункті неодноразово проходили акції солідарності з Україною (Ессен прийняв у себе понад десять тисяч українців). Усі кошти, які будуть зібрані від продажу квитків, підуть на розвиток дитячої академії Вереса та футбольної інфраструктури.

До слова, рівняни стали першою і поки єдиною командою, яка оголосила про благодійний поєдинок у 2024 році. Останній подібний матч проводив Шахтар наприкінці грудня з японським клубом Авіспа Фукуока.

Нагадаємо, Рот-Вайс у далекому 1953-му вигравав Кубок Німеччини, а через два роки став чемпіоном країни. Серед останніх успіхів – вихід у фінал Кубка Німеччини у 1994 році. Нині команда виступає у третьому за силою дивізіоні.

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