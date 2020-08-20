Верес удев'ятьох втримав перевагу над Черкащиною, Альянс знову переміг Металург: плей-офф за місця в Першій лізі

Плей-офф за за місця в Першій лізі, другі матчі

Черкащина – Верес – 1:1 (0:2)

Голи: Захаревич, 49 – Махнєв, 18 (пен.)

Вилучення: Кабанюк, 45 – Махнєв, 27, Гончаренко, 31

Альянс – МФК Металург – 1:0 (2:0)

Гол: Осадчий, 90+4

Вересу довелося витримати серйозне випробування на полі Черкащини. Рівненці швидко відкрили рахунок завдяки пенальті, але вже через 13 хвилин залишилися вдев'ятьох. Махнєв різко перетворився з героя на антигероя, згодом до нього "приєднався" Гончаренко. Форвард господарів Кабанюк перед свистком на перерву зробив різницю у кількості гравців не такою відчутною.

Черкащина сміливо почала другу половину, відквитавши один м'яч зусиллями Захаревича. Втім, підопічні Юрія Вірта таки опанували себе і більше не давали супернику шансів – 1:1.

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Матч між Альянсом і МФК Металург був значно нуднішим. Команда з Липової Долини мала гандикап у два м'ячі, тому в рідних стінах почувалася цілком впевнено. Запоріжці весь поєдинок билися у редути Альянса, а в компенсований час примудрилися пропустити, програвши і другу зустріч.

Таким чином, у наступному сезоні Перша ліга поповниться відразу шістьма новачками з Другої. Тернопільська Нива, Полісся, ВПК-Агро і Кристал піднялися напряму, а тепер до них приєдналися Верес з Альянсом.

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