Верес поки не планує звільняти тренера – рівненці не знають смаку перемог у 6 матчах поспіль
09:26 - Читать на русском
Доля Сергія Лавриненка у Вересі тримається на волосині.
82’ Яго Сікейра
90’ Денис Балан
Денис Теслюк 13’
Юрій Климчук 33’
Євгеній Пастух 65’
Євгеній Пастух 86’
Ілля Квасниця 88’
13’ Денис Теслюк
33’ Юрій Климчук
65’ Євгеній Пастух
82’ Яго Сікейра
86’ Євгеній Пастух
88’ Ілля Квасниця
90’ Денис Балан
Попри серію невдалих результатів, Сергія Лавриненка наразі не планують звільняти з посади наставника Вереса, повідомив журналіст Максим Гіленко в програмі ТаТоТаке.
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Після поразки від Руха президент клубу Іван Надєїн поговорив з гравцями та тренером, висловивши невдоволення грою команди.
Нагадаємо, Рух розбив Верес (5:2) у матчі 11-го туру УПЛ. Це вже 6-й поєдинок поспіль, в якому рівненці не змогли перемогти – остання звитяга була ще 1 вересня над Чорноморцем.
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