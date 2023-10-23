Доля Сергія Лавриненка у Вересі тримається на волосині.

Попри серію невдалих результатів, Сергія Лавриненка наразі не планують звільняти з посади наставника Вереса, повідомив журналіст Максим Гіленко в програмі ТаТоТаке.

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Після поразки від Руха президент клубу Іван Надєїн поговорив з гравцями та тренером, висловивши невдоволення грою команди.

Нагадаємо, Рух розбив Верес (5:2) у матчі 11-го туру УПЛ. Це вже 6-й поєдинок поспіль, в якому рівненці не змогли перемогти – остання звитяга була ще 1 вересня над Чорноморцем.

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