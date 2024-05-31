Металіст 1925 на своїй сторінці у Facebook повідомив про загибель вихованця харківського футболу – 29-річного Івана Харченка.

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Все сталось через влучання російської ракети у п'ятиповерховий будинок минулої ночі. Додамо, що удар відбувся близько опівночі 31 травня, через який троє людей загинуло та ще 23 поранені. Одна ракета влучила у п'ятиповерховий житловий будинок. Інші ракети влучили поряд з п'ятиповерховим будинком.

Додамо, що Іван Харченко займався в академії Металіста, після чого виступав за Металіст-2 та ФК Велика Багачка – однойменного селища в Полтавській області.

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