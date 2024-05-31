Вихованець харківського футболу загинув внаслідок обстрілів росіянами – ракета влучила в п'ятиповерхівку
Війна, розв'язана російськими окупантами проти України, продовжує забирати життя українців.
Металіст 1925 на своїй сторінці у Facebook повідомив про загибель вихованця харківського футболу – 29-річного Івана Харченка.
Загинув колишній футболіст українського клубу – він захищав Україну від росіян
Все сталось через влучання російської ракети у п'ятиповерховий будинок минулої ночі. Додамо, що удар відбувся близько опівночі 31 травня, через який троє людей загинуло та ще 23 поранені. Одна ракета влучила у п'ятиповерховий житловий будинок. Інші ракети влучили поряд з п'ятиповерховим будинком.
Додамо, що Іван Харченко займався в академії Металіста, після чого виступав за Металіст-2 та ФК Велика Багачка – однойменного селища в Полтавській області.
"Якщо я не вб'ю росіянина, він це зробить зі мною": життя без сну, 30-річні котики на дивані – футболіст на передовій