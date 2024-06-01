"У мене завжди на першому місці будуть командні досягнення, результати і цілі. Нам, як команді, потрібно підготуватися до Євро. Всі ми розуміємо, що це дуже важливий турнір.

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Ми можемо подарувати багато емоцій нашим уболівальникам та військовим, які боронять нашу неньку. Завдяки ним ми можемо вирушити на Євро і продемонструвати свою найкращу гру.

Наша група? На папері це одне, а на футбольному полі це зовсім інше. В останні роки рівень збірних більш-менш вирівнюється і переможе та збірна, яка підготується якнайкраще. Саме цього я бажаю нашій збірній", – сказав Зінченко у коментарі ВЗБІРНА.

Нагадаємо, Євро-2024 відбудеться у Німеччині з 14 червня по 14 липня. Суперниками збірної України по групі E будуть Бельгія, Словаччина та Румунія.

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