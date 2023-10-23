Верес пока не планирует увольнять тренера – ровенчане не знают вкуса побед в 6 матчах подряд
09:26 - Читати українською
Судьба Сергея Лавриненко в Вересе держится на волоске.
82’ Яго Сикейра
90’ Денис Балан
Денис Теслюк 13’
Юрий Климчук 33’
Евгений Пастух 65’
Евгений Пастух 86’
Илья Квасница 88’
13’ Денис Теслюк
33’ Юрий Климчук
65’ Евгений Пастух
82’ Яго Сикейра
86’ Евгений Пастух
88’ Илья Квасница
90’ Денис Балан
Несмотря на серию неудачных результатов, Сергея Лавриненко пока не планируют увольнять с должности наставника Вереса, сообщил журналист Максим Гиленко в программе ТаТоТаке.
"Можно пригласить Моуринью и Гвардиолу, но...": Лавриненко – об антигерое разгрома от Руха и претензиях президента
После поражения от Руха президент клуба Иван Надеин поговорил с игроками и тренером, выразив недовольство игрой команды.
Напомним, Рух разбил Верес (5:2) в матче 11-го тура УПЛ. Это уже 6-й поединок подряд, в котором ровенчане не смогли победить – последняя победа была еще 1 сентября над Черноморцем.
Рух уничтожил Верес в матче с 7-мя голами – львовяне поднялись в топ-3 УПЛ
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter