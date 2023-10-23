Судьба Сергея Лавриненко в Вересе держится на волоске.

Несмотря на серию неудачных результатов, Сергея Лавриненко пока не планируют увольнять с должности наставника Вереса, сообщил журналист Максим Гиленко в программе ТаТоТаке.

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После поражения от Руха президент клуба Иван Надеин поговорил с игроками и тренером, выразив недовольство игрой команды.

Напомним, Рух разбил Верес (5:2) в матче 11-го тура УПЛ. Это уже 6-й поединок подряд, в котором ровенчане не смогли победить – последняя победа была еще 1 сентября над Черноморцем.

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