Генеральний директор рівненського клубу Антон Назарук розповів про можливу співпрацю з колишнім футболістом та тренером В'ячеславом Шевчуком.

"Була у нас розмова з В'ячеславом, але конкретики поки що немає.

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Але я не заперечую того, що у нас можливі якісь коригування, кадрові зміни у цьому напрямку", – заявив Назарук у коментарі "Футбол NEWS".

За інформацією ЗМІ, усі деталі майбутньої співпраці мають бути погоджені після повернення з відпустки президента клубу Івана Надеїна. До слова, у Шевчука є досвід тренерської роботи – з 2018 по 2019 роки він очолював донецький Олімпік.

Нагадаємо, після 14-ти турів Верес посідає у турнірній таблиці УПЛ восьму сходинку, маючи в активі 19 пунктів.

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